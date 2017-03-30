Крупнейшая нефтяная компания Китая сократила прибыль почти в 5 раз

Чистая прибыль китайского энергогиганта PetroChina, приходящаяся на акционеров компании, за 2016 год упала в 4,5 раза, до 7,857 миллиарда юаней (около 1,14 миллиарда долларов), сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

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Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,04 юаня (0,0058 доллара) против 0,19 юаня (0,0276 доллара) годом ранее. Выручка компании уменьшилась в годовом выражении на 6,29% - до 1,617 триллиона юаней (234,5 миллиарда долларов).

Компания объяснила ухудшение финансовых результатов снижением как цен, так и объемов реализации нефтепродуктов и продуктов переработки газа.

Также PetroChina за отчетный период сократила добычу нефти на 5,3% в годовом выражении - до 920,7 миллиона баррелей. Добыча природного газа увеличилась на 4,6% - до 3,274 триллиона кубических футов.

PetroChina - дочерняя компания CNPC, котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежит 86,01% акций компании.