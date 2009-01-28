НКРЭ уполномочена утверждать предел цены газа для промпотребителей
Решение Кабмина
Кабинет Министров Украины передал полномочия по утверждению предельного уровня цен на газ для промышленных потребителей Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.
"Таким образом, мы просто вернулись к старой схеме, потому что когда тарифы утверждает НКРЭ, а предельные цены - Минэкономики, то это неправильно", - сказал он.
В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что вопрос о предельных ценах на газ для промпотребителей в 2009 г. НКРЭ планирует рассмотреть на своем заседании 29 января.
Как сообщал УНИАН, 21 января министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сказал, что цена на газ для промышленных предприятий может быть утверждена уже на следующем заседании Кабинета министров Украины.
19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.
Согласно договору, в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.
Базовая цена установлена на уровне 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.
В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.