Газпром: мощность «Южного потока» увеличат

Мощность газопровода «Южный поток» планируется увеличить на 16 млрд кубометров газа в год, сообщил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

На сегодняшний день плановая транзитная мощность газопровода составляет 31 млрд кубометров газа в год.

«Мы не только планируем запустить «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров и «Южный поток» мощностью 31 млрд, но также увеличить транзитную мощность «Южного потока» еще на 16 млрд кубометров», – сказал А.МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу Russia Today, передает РИА Новости.

По мнению «Газпрома», данный шаг будет экономически оправдан. «Спрос есть, и иметь газопровод мощностью 47 млрд кубометров гораздо экономичнее, нежели 31 млрд», – подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ.

Он также добавил, что проект будет экономически абсолютно обоснованным, и тарифы на этом трубопроводе будут вполне сопоставимы с теми, которые будут действовать на «Северном потоке».

Напомним, проект "Южный поток" предусматривает создание нового маршрута поставок газа в Европу. Его реализуют итальянская ENI и Газпром, которые 23 июня 2007г. подписали соглашение о строительстве морского газопровода. Планируется, что морской участок "Южного потока" пройдет по дну Черного моря от российского (КС "Береговая") до болгарского берега. Общая протяженность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина - более 2 тыс. м. Проектная мощность - около 30 млрд куб. м. 18 января 2008г. Газпром и ENI учредили в Швейцарии компанию специального назначения South Stream AG, созданную на паритетных началах. СП займется маркетинговыми исследованиями и подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Южный поток", которые предполагается завершить до конца 2008г. Стоимость всего проекта "Южный поток" может составить 20 млрд долл., из них 10 млрд долл. - инвестиции в морскую трубу, еще 10 млрд долл. стоит, по предварительным данным, сухопутная часть проекта. Сводное обоснование инвестиций планируется завершить в конце 2009г. Завершение большого ТЭО проекта ожидается во втором полугодии 2010г.

Для реализации проекта "Южный поток" Россия подписывает межправительственные соглашения со странами, через территорию которых пройдет наземная часть газопровода. С каждой из стран-участниц Газпром создает совместные предприятия для строительства газопровода по их территории. Межправительственные соглашения РФ подписала 18 января 2008г. с Болгарией (доли в СП 50% на 50%), 25 января 2008г. - с Сербией (в СП - 51% у Газпрома, 49% - у Сербии), 28 февраля 2008г. - с Венгрией (доли 50% на 50%), 29 апреля - с Грецией (доли 50% на 50%), в ближайшее время - со Словенией и Австрией.