Иметь энергетическую безопасность - значит иметь независимость

Последний «газовый конфликт» ярко подтвердил, что с каждым годом противостояние вокруг энергетического обеспечения и самой сути понятия энергобезопасности будет только усиливаться. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время церемонии вручения Государственных премий ученым, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его убеждению, из событий, которые произошли с 1 января 2009 года, несомненно, нужно делать содержательные ответы на существующие вызовы. Он, в частности, высоко оценил «уникальные вещи», которые украинская ГТС смогла сделать для обеспечения газом восточных регионов из газоубежищ, расположенных на западе.

«Это - национальный вызов: иметь энергетическую безопасность - это значит иметь независимость», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, Украина заплатила «непомерную плату» за ситуацию, которая возникла в газовой сфере.

Президент отметил, что как никогда актуально говорить об усилениях тех энергетических секторов, которые формируют энергонезависимость государства, как можно скорее сформировать более безопасный энергетический баланс и т.п. «Убежден, ни политикум, ни общество до сих пор не осознают, насколько это важно для экономики. Не только для внутренней экономической политики, но и для формирования континентального порядка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте Президент подчеркнул: безусловно, на вызовы, о которых идет речь, ни одна страна не может дать самодостаточный ответ. «Нам нужно консолидироваться, чтобы решить те или другие вопросы. Все более актуальным становится вопрос нашей интеграции в энергетические сети Европы», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в 2009 году Украина, наконец, достигнет одной из своих стратегических целей - подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, а также присоединится к Соглашениям об энергетических содружествах и об объединенных энергетических системах.

«Убежден, мы стоим на пороге чрезвычайных масштабных и консолидированных решений», - сказал В.ЮЩЕНКО.