Транзит газа через Украину за отопительный период вырос на 21%

Транзит газа через территорию Украины в страны ЕС в течение отопительного периода 2016-2017 годов по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов вырос на 21% до 46,1 миллиарда кубометров – "Нафтогаз".

Об этом во время круглого стола, посвященного итогам прохождения отопительного сезона, сообщил директор Департамента энергоэффективности и энергосбережения Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Войтович.

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"Из-за похолодания в этом отопительном сезоне росло потребление газа в странах Европы. Для этого Украина обеспечила транзит природного газа, который вырос на 21% по сравнению с прошлым сезоном. Нашей газотранспортной системой были предоставлены услуги по транзиту газа в объеме 46,1 миллиарда кубометров", - сказал он.

По словам Войтовича, данные расчеты были сделаны исходя из временных рамок отопительного периода, начиная с 1 октября предыдущего года по 31 марта текущего года.

"Таким образом, Украина подтвердила свой статус надежного транзитера. Следовательно, мощность нашей ГТС (газотранспортной системы - УНИАН) является достаточной и более чем необходимой для обеспечения увеличенного потребления газа в Европе. Какие-либо планы России по расширению своих транспортных маршрутов являются безосновательными, поскольку на сегодня все нужды могут быть полностью обеспечены за счет ГТС Украины", - добавил он.