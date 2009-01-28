ЕК предлагает израсходовать 5 млрд. евро

Еврокомиссия предлагает израсходовать 5 млрд. евро на развитие энергетической инфраструктуры в рамках Плана стимулирования развития экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Еврокомиссии.

“Комиссия одобрила перечень специальных проектов, на которые предлагает направить 5 млрд. неизрасходованных денег бюджета ЕС, чтобы построить более сильную Европу”, - заявил по этому поводу Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“Нам нужно вынести уроки из последнего газового кризиса, и существенно инвестировать в энергетику”, - добавил он.

Еврокомиссия, в частности, предлагает израсходовать 1,250 млрд. евро на поддержку проектов по улавливанию и хранению “парниковых” газов, 1,750 млрд. евро – на строительство газовой и электрической инфраструктуры для объединения сетей стран-членов ЕС, 0,5 млрд. евро – на поддержание прибрежных воздушных электростанций. Кроме того, еще 1 млрд. евро предлагается израсходовать на развитие сети широкополосного Интернета, особенно в сельской местности, 0,5 млрд. евро – на помощь сельскому хозяйству в противодействии новым вызовам, в частности климатическим изменениям, развитие возобновляемой энергетики, улучшение управления водными ресурсами и тому подобное.

Что касается конкретных проектов, Еврокомиссия, в частности, предлагает израсходовать 250 млн. евро на развитие газопровода “Набукко”, 80 млн. евро – на строительство терминала сжиженного газа в польском порту “Свиноуйсце”, 150 млн. евро на строительство газовых соединений между Словакией и Венгрией, Болгарией и Грецией, Румынией и Венгрией, расширение подземных хранилищ газа.

Еврокомиссия предложила израсходовать 5 млрд. неизрасходованных бюджетных евро на инфраструктурные проекты на протяжении 2009-2010 годов в ноябре прошлого года. Эти расходы должны стать частью одобренного Европейским Советом (саммитом глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в декабре 2008 года плана стимулирования развития экономики в 2009 году на 200 млрд. евро, или 1,5% ВВП.