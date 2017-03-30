С 1 апреля цена газа для населения без учета транспортировки будет снижена на 13%

Стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку до потребителя), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров.

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Об этом во время круглого стола, который был посвящен итогам прохождения отопительного сезона, сообщила заместитель директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"В структуре цены для бытового потребителя тариф на транспортировку и распределение составляет 13%, все остальное – это цена "Нафтогаза". После наложения спецобязательств (согласно которым "Нафтогаз" должен будет поставлять газ для населения до 1 апреля 2018 года – УНИАН), с 1 апреля действительно эта цена будет снижена на стоимость транспортировки", - сказала она.

Также он сообщила, что в результате принятого 28 марта решения НКРЭКУ о разделении тарифа на газ для конечного потребителя - на стоимость газа как товара и на цену его доставки, потребители смогут выбирать себе поставщика, которые будут конкурировать между собой, предлагая более низкую цену газа как товара, при этом стоимость доставки будет иметь фиксированное значение.

"Отделения стоимости транспортировки газа от его цены как товара несет ряд преимуществ для бытового потребителя. Например, потребитель сможет выбирать себе поставщика. На сегодня у нас работает около 40 лицензиатов в сфере поставки газа", - отметила Кривенко, добавив, что с момента вступления в силу лицензионных условий на поставку газа, компания, которая обратится в Нацкомиcсию с просьбой о получении такой лицензии и предоставит необходимый пакет документов, сможет в течение трех месяцев получить эту лицензию и составить конкуренцию для существующих поставщиков (облгаз сбыт).

Количество уже поданных в НКРЭКУ заявок на получение лицензии от новых поставщиков газа для конечного потребителя (включая население) она не назвала.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства "Нафтогаза" и других субъектов рынка газа по поставкам газа для потребителей.