Украина за отопительный период увеличила потребление газа на 5,4%

Украина в течение отопительного периода 2016-2017 годов, по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов, в связи с более холодной прошедшей зимой увеличила потребление природного газа на 5,4% - до 25,2 миллиарда кубометров. Об этом во время круглого стола, посвященного итогам прохождения отопительного сезона, сообщил директор Департамента энергоэффективности и энергосбережения Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Войтович.

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"В этом отопительном сезоне мы столкнулись с тем, что около шести месяцев были холоднее, чем за прошлый период. В связи со снижением температур было увеличение потребления природного газа. Рост составил 1,3 миллиарда кубометров", - сказал он, уточнив при этом, что за период 2016-2017 годов Украина увеличила потребление газа на 5,4% - до 25,2 миллиарда кубометров с 23,9 миллиарда кубометров в 2015-2016 годах.

Он отметил, что данные расчеты были сделаны исходя из временных рамок отопительного периода, начиная с 1 октября предыдущего года по 31 марта текущего года.

"При этом бытовой сектор (население) в этом отопительном периоде увеличил потребление на 1,5 миллиарда кубометров, а промышленный сектор сократил на 0,2 миллиарда кубометров", - сказал Войтович.

По его словам, базовым сценарием потребления газа на следующий отопительный период (2017-2018 годов) будет нынешний уровень потребления (25,2 миллиарда кубометров).

"У нас есть прогноз на следующий период. Мы не предусматриваем, что следующая зима будет холоднее этой, поэтому потребление будет на уровне, который не будет превышать этот отопительный период… Мы будем принимать меры по сокращению потреблению", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

В сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

В начале марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина за пять месяцев отопительного сезона 2016-2017 годов (октябрь 2016 года - февраль 2017 года) использовала 6,4 миллиарда кубометров газа, что на 9%, меньше показателя пяти месяцев отопительного сезона 2015-2016 годов.