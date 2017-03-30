Westinghouse будет поставлять ядерное топливо в Украину согласно контракту – заявление компании

Дочерняя компания в Швеции американско-японской группы Westinghouse будет в дальнейшем производить и поставлять топливо на украинские АЭС согласно действующему контракту с Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом», несмотря на подачу материнской компанией Westinghouse LLC ходатайств о банкротстве. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

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«Westinghouse Швеция», которая имеет твердые финансовые позиции и не подпадает под удар банкротства, в 2017 году будет производить и поставлять ядерное топливо для 6 украинских реакторов типа ВВЭР-1000 согласно нашему контракту», - говорится в сообщении.

В компании также подтвердили, что поданные ходатайства о банкротстве никаким образом не повлияют на поставку ядерного топлива в Украину.

«Эти ходатайства не касаются каких-либо операций Westinghouse в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки или Азии. Самое важное то, что они никаким образом не повлияют на поставку топлива и предоставление услуг для Украины сейчас или в будущем», - сообщила компания.

В пресс-релизе также указывается, что сотрудничество Westinghouse с Украиной является наивысшим приоритетом и сейчас продолжаются дискуссии относительно расширения поставок топлива и предоставления услуг для нашей страны, что принесет взаимную выгоду и дальнейшее повышение энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ», «Энергоатом» ранее заключил договор с компанией Westinghouse. Например, в марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года «Энергоатом» импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% - из России.

Также ранее сообщалось о том, что в 2018 году «Энергоатом» планирует полностью заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив российское топливо от компании «ТВЭЛ».

29 марта 2017 года Westinghouse LLC, некоторые дочерние компании и филиалы подали добровольные ходатайства о банкротстве в соответствии с требованиями законодательства США. Также компания заявила, что она собирается провести стратегическую реструктуризацию вследствие финансовых вызовов в рамках строительства электростанций с реакторами типа AP1000.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.