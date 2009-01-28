Нафтогаз имеет право предложить Газпрому ”подкорректировать” контракты

НАК «Нафтогаз Украины» имеет право обратиться в ОАО «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты подписанных контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Секретариат Президента Украины, в частности, юридические подразделения под моим руководством, подготовили сводный краткий юридический анализ газовых соглашений, подписанных 19 января 2009 года в Москве», - сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН.

В сообщении отмечается, что положения контрактов на транзит и поставку газа дают серьезные основания для вывода о явной диспропорции в вопросах прав и обязанностей, а также в основах ответственности договорных сторон, что дает право НАК «Нафтогаз Украины» обратиться в ОАО «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон.

Отказ ОАО «Газпром» внести изменения в контракты предоставит право НАК «Нафтогаз Украины» обратиться в компетентный арбитраж - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма для решения спора о внесении соответствующих изменений в контракты или для признания дискриминационных положений контрактов недействительными, отмечает И.ПУКШИН.

Основаниями для признания контрактов или их отдельных положений недействительными могут быть предписания законодательства Швеции, которое применительно к контрактам.

В частности, в соответствии с законодательством Швеции (Duress, Section 28, Contracts Аct) в случае, если одна из сторон договора находилась в неблагоприятных обстоятельствах, а другая сторона воспользовалась такими неблагоприятными обстоятельствами, чтобы навязать первой стороне невыгодные ей условия договора, такой договор может быть признан неправильным либо недействительным в целом, либо в соответствующей части.

Такие же последствия наступают в случае, если стороны при заключении договора находились в заведомо неравнозначном положении, и та сторона, которая имела преимущество над другой, воспользовалась своим преимуществом, чтобы заключить договор на выгодных для нее условиях. (Abuse of Position Section 31, Contracts Act). Такие же последствия может повлечь за собой тот факт, что одна из сторон осуществляла переговоры не с позиции добросовестности (good faith, section 33, Contracts Act).

Приведенные дискриминационные положения контрактов, которые предоставляют ОАО «Газпром» очевидные преимущества, а НАК «Нафтогаз Украины» ставят в явно неблагоприятное и зависимое положение, дают основания для вывода, что заключению контрактов предшествовали переговоры, которые не отвечали принципу добросовестности, отмечают в Секретариате Президента.

Так, Украина, которая является энергозависимой от России в плане поставок российского газа для украинских потребителей, при отсутствии других альтернативных продавцов газа обязана заключать контракты на приобретение газа именно с ОАО «Газпром», которое является монополистом на рынке газа.

"Поскольку действие предыдущих контрактов на приобретение газа закончилось 31 декабря 2008 года, а ОАО «Газпром» преднамеренно не заключал новые контракты, НАК «Нафтогаз Украины», который обязан обеспечивать украинских потребителей природным газом, находился в неблагоприятных обстоятельствах, а российская сторона, используя это, навязала украинской стороне невыгодные условия договора", - отмечает СП.

С учетом этого ОАО «Газпром» находилось в заведомо неравнозначном положении и, имея в переговорах преимущества над НАК «Нафтогазом Украины», воспользовалось такими преимуществами для заключения договора на выгодных для него и невыгодных для НАК «Нафтогаз Украины» условиях.

Пресс-служба отмечает, что если одна из сторон будет считать необходимым изменить или прекратить действие контрактов, она вправе обратиться к другой стороне с предложением об изменениях или расторжении договоров.

Такое право предусмотрено как в контракте на поставку, так и в контракте на снабжение природного газа. Следовательно, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право на протяжении всего времени действия контрактов обратиться в ОАО «Газпром» с предложением изменить или прекратить действие заключенных договоров, отмечают в Секретариате Президента.

В случае недостижения согласия по поводу изменения или прекращения действия договоров, заинтересованная сторона вправе передать спорные вопросы на решение компетентного суда, как это предусмотрено соответствующими положениями обоих контрактов.

Основаниями для предложения по поводу изменения или прекращения действия контрактов может быть то обстоятельство, что эти контракты не отвечают международным договоренностям Украины и Российской Федерации, отмечается в сообщении.