«Турбоатом» провел собрание акционеров

ОАО «Турбоатом» сегодня вновь провел внеочередное общее собрание акционеров при отсутствии инициатора собрания - миноритарного акционера ООО КУА «Сварог Эссет Менеджмент».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, к участию в собрании зарегистрировалось 8 акционеров, собственников 75,22% акций от общего количества голосующих акций, в том числе, представитель Фонда госимущества. Представители компании «Сварог Эссет Менеджмент» на собрании не присутствовали.

На повестку дня собрания было вынесено 16 вопросов, в том числе, перевыборы генерального директора акционерного общества, изменение состава наблюдательного совета, дирекции, ревизионной комиссии, а также внесение изменений в Устав ОАО «Турбоатом», Положения о ревизионной комиссии, Наблюдательном совете и дирекции.

«Почти все вопросы, как в ходе аналогичного собрания 14 января, были рассмотрены и проголосованы в позитивном ключе», - отметили УНИАН в пресс-службе компании.

В 2008 г. компания «Сварог Эссет Менеджмен» инициировала проведение 23 собраний акционеров в разных городах Украины с аналогичной повесткой дня. Еженедельно «Турбоатом» отчитывался о результатах финансово-хозяйственной деятельности, избирал новый состав дирекции, наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Следующее внеочередное собрание, инициированное миноритарным акционером, назначено на 4 февраля. Все собрания проходят по месту регистрации предприятия (г. Харьков, пр-т Московский, 199).

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».