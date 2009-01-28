Дубина действовал правильно

Правление одобрило действия Дубины по подписанию долгосрочных контрактов с «Газпромом»

Киев. 28 января. УНИАН. Правление НАК «Нафтогаз Украины» одобрило действия председателя правления компании Олега ДУБИНЫ и первого заместителя председателя правления Игоря ДИДЕНКО по подписанию долгосрочных контрактов с ОАО «Газпром» относительно условий транзита природного газа по территории Украины в европейские страны и поставке (купле-продаже) природного газа для потребителей Украины.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном на правительственном портале.

В сообщении отмечается, что такое решение правление приняло сегодня на своем заседании, на котором, в частности, был рассмотрен вопрос заключения долгосрочных контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и других договоров (контрактов) во время переговоров в Москве 17-20 января 2009 года.

В то же время, в сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» "поражена интерпретацией" заключенных соглашений о поставках российского газа в Украину и в Европу со стороны разных должностных лиц и СМИ.

«Сегодня весь мир, незаангажированная экспертная среда признали, что Украина благодаря четким общим действиям Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» достойно вышла из конфликта, достойно защитила национальные интересы, успокоила европейское сообщество и убрала панику в обществе относительно энергетической нестабильности», – отмечено в сообщении.

Компания уверена, что достигнутые во время переговоров договоренности безусловно выгодны Украине и являются оптимальным выходом из длительного, искусственно созданного противостояния, которое привело к значительному ухудшению отношений в треугольнике Украина-Россия-Европа.

НАК «Нафтогаз Украины» удивила версия о том, что руководство Компании подписало упомянутые документы под давлением. Компания отмечает, что все заключенные соглашения отвечают действующему законодательству и завизированы в соответствии с предписывающими документами НАК «Нафтогаз Украины».

Также НАК «Нафтогаз Украины» напоминает, что действия компании носят хозяйственный характер и не должны подвергаться давлению со стороны разных политических сил.

Как сообщал УНИАН, 26 января Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сказал, что в Секретариате Президента подозревают, что на главу НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ оказывали давление для подписания 19 января газовых контрактов с Россией.

По его словам, анализ текстов заключенных соглашений свидетельствует, что по содержанию и стилистике их готовили спешно, и они не отвечают ранее достигнутым договоренностям.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что они выглядят так, будто готовились, «как аппликация из ранее озвученных проектов и ультиматумов 18-19 января».

«Следовательно, есть все основания сомневаться, что такой специалист и убежденный украинский государственник, как Олег ДУБИНА, мог по доброй воле осознанно подписать газовые контракты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также добавил, что объективную информацию об условиях подписания «пагубных для Украины газовых контрактов» может предоставить только О.ДУБИНА после выздоровления.

Кроме этого, он считает, что представителям правительства следует воздержаться от комментариев о нынешнем состоянии здоровья О.ДУБИНЫ, потому что это также может быть расценено «как моральное давление на него».

В то же время он отметил, что при условии, если будет доказано давление на главу НАК «Нафтогаз» при подписании контрактов на поставку газа, они могут быть признаны недействительными. Он подчеркнул, что такая юридическая норма отвечает украинскому, российскому и шведскому законодательству.

Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА попал в больницу 22 января в прединфарктном состоянии.