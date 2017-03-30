Украина может обойтись без угля с оккупированных территорий - директор компании "Энергетические ресурсы Украины" Андрей Фаворов

Решение о блокаде оккупированных территорий не будет иметь катастрофических последствий для экономики Украины, однако для этого правительство должно ускорить ход реформ в энергетической отрасли и, в частности, разрешить импорт электроэнергии. Об этом во время дискуссия в Украинском кризисном медиа-центре заявил директор компании "Энергетические ресурсы Украины" Андрей Фаворов.

Он считает, что в результате блокады и Донбасс и Украина попали в тяжелую ситуацию, однако у Киева есть куда больше возможностей выйти из нее с минимальными потерями.

"На неконтролируемой территории "низколетучий" уголь, (грубо говоря, антрациты и "тощаки"). Он не имеет рыночной стоимости. Потому что по техническим параметрам процентов 85–80 угля добываемого на этой территории может быть использовано только украинской энергетикой", - напомнил директор компании "ЭРУ".

Из-за этого, по его мнению, боевикам не удастся заменить украинский рынок российским. Тем более, что местные угледобывающие регионы более чем в состоянии самостоятельно покрыть все нужды Российской Федерации.

В то же время, напомнил Андрей Фаворов, не только Донбасс зависит от Украины, но и Украина от Донбасса - примерно половина мощностей в Украине рассчитаны на низколетучие угли. И если блокада продолжится, то Украине придется искать замену этому углю.

"Максимизация нагрузки "Энергоатома", гидроэнергетика и увеличение нагрузки на электростанциях, работающих на альтернативных углях, позволят минимизировать объем импорта. По моим ощущениям, придется импортировать порядка 2–2,5 миллионов тонн низколетучего угля", - отметил он.

Андрей Фаворов считает, что Украина должна уже сейчас начать готовиться к следующему отопительному сезону, не рассчитывая на поставки угля с неконтролируемых территорий.

"Сам факт подготовки сделает патовой ситуацию для тех, кто контролирует уголь в НКТ. У них огромное количество угля, и они ничего не могут с ним сделать, не могут его никуда вывезти. А ведь этот уголь достаточно затратный. Чтобы шахта продолжала функционировать требуется электроэнергия, требуется подача воды. Это живой организм. Поэтому, вопрос в том, умрут ли эти шахты навсегда или все-таки "руководители" в кавычках НКТ придут договариваться? Я думаю, что они рано или поздно придут договариваться", - считает директор компании "Энергетических ресурсов Украины".

Руководитель компании убежден, что Украина может использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу для получения реальной энергетической независимости. Но для этого правительство должно быть готовым к нестандартным решениям. В частности, Андрей Фаворов предлагает рассмотреть вопрос импорта не угля, а сразу электроэнергии.

"Каждая угроза — это и возможность… Почему мы все время говорим об импорте угля и насколько это дорого, но почему мы не говорим о постановлении НКРЭ, которое разрешило бы импорт электроэнергии? У нас огромный потенциал: из Беларуси почти 1000 мегаватт, из Молдовы мы можем мегаватт 500 импортировать, из Европы 600–800. Давайте просто сравним цену. Зачем импортировать уголь, доставлять его до электростанций и конвертировать в электроэнергию? Сколько стоит просто импорт электроэнергии? Я уверен, что это будет гораздо дешевле, но глава НКРЭ всегда замолкает, как только ему задают этот вопрос и отказывается его даже обсуждать. Тут не нужно никакого законодательного обеспечения, нужно просто постановление НКРЭ, позволяющее импортерам конкурировать в ценовых номинациях за ГП "Энергорынок", - отметил он.

В качестве примера руководитель компании "ЭРУ" привел рынок газа, который на сегодняшний момент является наиболее прозрачным и понятным для промышленности.

"Рыночные механизмы как на рынке земли, так и на рынках металлургии, электроэнергетики или на рынке угля, — это то, что позволит нам провести реформы. И тут вопрос политической воли и смелости", - считает Андрей Фаворов.