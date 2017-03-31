Цены на нефть перешли к снижению после трехдневного ралли

Цены на нефть снизились утром в пятницу, прервав трехдневное ралли, на фоне фиксации прибыли.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,60 процента до $52,64 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,07 за баррель, на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

По словам трейдеров, баланс на рынке постепенно восстанавливается, благодаря чему оба эталона, несмотря на пятничное снижение, закрепились выше отметки $50 за баррель.

"По нашему прогнозу, на рынке сейчас наблюдается дефицит поставок, а значит, запасы начнут снижаться", – сказал Джейсон Гаммель из Jefferies.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают разговоры о возможном продлении глобального нефтяного пакта.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

С момента вступления в силу пакта ОПЕК+ прошло уже почти три месяца, но рынок остаётся перенасыщенным, так как другие добытчики, в том числе США, стремящиеся заполнить образовавшуюся на рынке нишу, наращивают объем собственного производства и поставок.

Одна из причин, по которым ОПЕК и не входящие в нефтекартель государства, могут продлить действие соглашения, – желание поддержать цены на нефть.