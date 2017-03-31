Газовый спор Беларуси и России: Минск заявил, что у них нет долга перед Москвой

Беларусь заявила об отсутствии долга за поставки российского газа, заявления главы Минэнерго России Александра Новака неконструктивны.

Читайте такжеВместо российской: Беларусь получила партию иранской нефти

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, передает «Белта».

«Что касается заявлений главы Минэнерго РФ Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — сказал он.

«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов», - подчеркнул Сычевич.

По его словам, Минск неоднократно заявлял и сейчас заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», - добавил он.

В 2016 году Беларусь назвала несправедливой цену российского газа на уровне $132 за тысячу кубометров и назвала оптимальной стоимость в $73 за тысячу кубометров. В результате этого Беларусь в течение 2016 года и начала 2017 года недоплачивает России за поставки газа. Министр энергетики Александр Новак оценивает долг Беларуси в $700 млн.