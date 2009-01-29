Ющенко: В основе газового спора геополитические интересы России

В основе украинско-российского газового спора находятся геополитические интересы России, считает президент Украины Виктор Ющенко.

Президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко обсудили вчера с премьер-министром председательствующей в ЕС Чехии Миреком Тополанеком вопросы энергетической безопасности.

Как передает корреспондент РИА Новости, трехсторонняя встреча Качиньский-Ющенко-Тополанек прошла в среду в польском Вроцлаве в городской ратуше.

"Было бы большой ошибкой оценивать газовый спор с РФ, как экономический конфликт. Газ - это политика, большой газ - это большая политика", - сказал Ющенко на встрече с прессой.

"В основе (газового конфликта) лежат геополитические интересы России", - заявил президент Украины.

Ющенко сказал, что Украина "готова платить цену в 450 долларов за тысячу кубометров газа". При этом глава Украины умолчал о скидке в 20% на российский газ в 2009 году, сообщает агентство.

"Нет проблем с платежами Украины, нет проблем с несанкционированным отбором газа. Есть одна проблема - проевропейская позиция Украины", - резюмировал Ющенко.

Пресс-служба Президента цитирует главу государства: «Соглашения довольно непростые, главным образом они не являются партнерскими, но Украина будет их выполнять», - сказал В.Ющенко, добавив: самое важное, чего нет в новых украинско-российских договоренностях - это выхода на действительно рыночные принципы поставок и транзита газа.

По этому поводу В.Ющенко напомнил, что Украина обязалась покупать газ по базовой цене 450 долл. США за 1000 куб. м, в то время как в первом квартале 2009 года ни в одной стране Европы такой цены нет. Наряду с этим Украина согласилась выполнять функции транзита за 1,7 долл. США за 1000 кубов на 100 км, что в несколько раз меньше, чем цены в Европе. «Поэтому это не рыночный характер отношений», - сказал Президент, добавив, что в таком случае транзитная функция НАК «Нефтегаз Украины» фактически «является убыточной».

Газовый конфликт привел к тому, что поставки российского газа в Европу прервались в ночь на 7 января после того, как из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" 1 января перекрыл поставки газа Украине, но продолжил поставлять "Нафтогазу Украины" транзитный газ для Европы. Этот газ до европейских потребителей не доходил. Россия обвиняла Украину в незаконном отборе газа. 19 января глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер и глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина подписали контракт на поставку газа Украине и соглашение о транзите на 2009-2019 годы.

Поставки газа в Европу были возобновлены 20 января. Президент Виктор Ющенко и его секретариат раскритиковали достигнутые договоренности, однако заявили, что будут их выполнять.

Согласно украинско-российским соглашениям от 19 января, "Нафтогаз" до 2019 года покупает газ напрямую у "Газпрома" по базовой цене 450 долларов за тысячу кубометров, которая будет корректироваться раз в квартал в зависимости от динамики цен на мазут и дизтопливо за предыдущие девять месяцев. В этом году будет применяться 20%-ная скидка, а объем поставок - 40 миллиардов кубометров, с 2010 года - 52 миллиарда. "Газпром" обязуется прокачивать через Украину по 110 миллиардов кубометров газа в год. В 2009 году ставка - 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, а с 2010 года она рассчитывается исходя из базовой ставки 2,04 доллара, индексируемой на инфляцию в Евросоюзе.