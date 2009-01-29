Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 28 января, незначительно повысились на фоне оптимизма по поводу возможного экономического подъема в США, несмотря на неутешительные оценки представителей Международного валютного фонда (МВФ) последних мировых экономических тенденций, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,17 доллара - до 44,90 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,58 доллара - до 42,16 доллара за баррель.