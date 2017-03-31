Гройсман обещает пересмотр введения абонплаты за газ, если платежки вырастут

Кабинет министров изучит новую методику формирования цен на газ для конечного потребителя, которая учитывает стоимость газа как товара и отдельно плату за его доставку (абонплату) и в случае обнаружения существенной разницы с действующей ценой на «голубое» топливо – будет требовать пересмотра данной методики.

Читайте такжеС 1 апреля цена газа для населения без учета транспортировки будет снижена на 13%

Об этом заявил на своей странице в соцсети Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хочу посмотреть на структуру платежей. Если мы найдем существенную разницу (с действующей до 1 апреля 2017 года ценой на газ для населения – 6 879 грн за 1 тыс. куб. м - УНИАН), мы обратимся в комиссию (Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ – УНИАН) и будем требовать пересмотреть решение», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства «Нафтогаза» и других субъектов рынка газа по поставкам газа для потребителей.

28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе населения. Согласно данному решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цена газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, плата за доставку (абонплата) существенно вырастет по сравнению со значением до 1 апреля 2017 года для тех категорий населения, которые используют газовые плиты и не имеют установленных счетчиков.