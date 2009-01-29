РИА Новости, Алексей Березин. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз мировых цен на нефть в 2009 году до 50 долларов за баррель, в 2010 - до 60 долларов за баррель, говорится в новом докладе МВФ.

"Базисный прогноз цены на нефть, составленный МВФ, был пересмотрен в сторону снижения до 50 долларов за баррель в 2009 году и 60 долларов за баррель в 2010 году (с 68 и 78 долларов соответственно в докладе от ноября 2008 года)", - говорится в докладе.

"Несмотря на сокращение производства и геополитическую напряженность, цены на нефть снизились более чем на 60% с их пиковых значений в июле 2008 года, хотя в реальном выражении они по-прежнему выше, чем в 1990-х годах", - отмечает МВФ.

Цены на металлы и продукты питания также пересмотрены в сторону снижения в соответствии с последними тенденциями. "Эти снижения цен привели к уменьшению прогнозов роста для ряда стран-экспортеров биржевых товаров", - говорится в докладе.

Резкое снижение цен на биржевые товары стало результатом спада глобального спроса, отмечает МВФ.