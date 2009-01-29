Казахстан может снизить налоги для горняков

Власти Казахстана рассматривают возможность снижения налогов для страдающей от падения мировых цен на сырье горнорудной отрасли страны при условии сохранения рабочих мест, сказал министр финансов страны Болат Жамишев на коллегии министерства в четверг, сообщает Рейтер.

"На сегодняшний день в правительстве, в принципе рассмотрены подходы к снижению ставок по НДПИ в горнорудной промышленности и готовится решение по установлению понижающих ставок, и при этом условием установления этих ставок является неувольнение той части работников... которые на сегодняшний день не являются объективно востребованными", - сказал Жамишев.

В тексте доклада главы Минфина также говорится, что сокращение НДПИ для горняков может стоить 25 миллиардов тенге.

На этой неделе с просьбой снизить налоги на время кризиса к властям обратился Казахстанский горно- металлургический холдинг ENRC.

Казахстан впервые ввел ставку НДПИ для недропользователей с 1 января 2009 года.

Власти страны ранее говорили, что готовы оказать помощь горнорудным компаниям.

На прошлой неделе министр энергетики и минеральных ресурсов Сауат Мынбаев также просил правительство снизить НДПИ для нефтяных компаний.

(1 доллар = 121,56 тенге)