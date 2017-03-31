В "Нафтогазе" назвали цену на газ без доставки для населения до октября

Кабинет министров Украины свои решением о продлении спецобязательств Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" по продаже газа для бытовых потребителей (населения) установил цену на газ как товар, без учета платы за его доставку (абонплаты), с 1 апреля по 1 октября 2017 года на уровне 6 079 гривень за тысячу кубометров.

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Об этом, ссылаясь на текст опубликованного сегодня постановления Кабмина от 22 марта 2017 года, на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

"Постановление о продлении спецобязательств, господа! Газ – 4,942 гривни за кубометр + 2,5% (торговая наценка – УНИАН) + НДС = 6,079 гривни за кубометр", - написал он.

Согласно тексту постановления, с 1 апреля по 1 октября 2017 года "Нафтогаз" будет обязан продавать газ населению по цене 4 942 гривни за тысячу кубометров без учета НДС, тарифов на распределение и транспортировку, которые подлежат обязательной уплате в соответствии с договорами на предоставлении услуги по распределению, и величины торговой надбавки, максимальный уровень которой определен как 2,5% от цены на газ.

Также в документе отмечается, что такое ценообразование на газ как товар будет действовать до 1 октября 2017 года, после чего его нужно будет пересмотреть с учетом импортного паритета, то есть цены газа, импортированного с европейского газового рынка. В расчете значения импортного паритета будут использованы котировки газового хаба в Германии (NCG), а также курсы валют, коэффициенты для перевода единиц энергии (МВт-час) в единицы объема (кубометр), транспортная составляющая и другие компоненты. Обязательство по проведению расчётов импортного паритета возложено на "Нафтогаз".

В постановлении также указывается, что цена на газ как товар на украинском рынке может быть поднята до уровня импортного паритета после 1 октября 2017 года, только в том, случае, когда значение этого паритета будет более чем на 10% превышать действующую цену на газ на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства "Нафтогаза" и других субъектов рынка газа по поставкам газа для потребителей.

28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе населения. Согласно данному решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя. По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

31 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров изучит новую методику формирования цен на газ для конечного потребителя и в случае обнаружения существенной разницы с действующей ценой на "голубое" топливо (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров) будет требовать пересмотра данной методики.