Нацкомиссия обязала облгазы погасить долги перед "Нафтогазом" за счет допвыручки

Национальная комиссия, осуществляющая ргулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обязала региональные газораспределетельные компании (облгазы) направить дополнительную выручку, которая была получена в 2016 году на погашение задолженности перед Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украина", если таковая имеется.

Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ от 28 марта 2017 года, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер".

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"Лицензиатам по распределению природного газа в случае наличия задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ, который используется для обеспечения производственно-технологических нужд и нормативных потерь, дополнительно полученную тарифную выручку в 2016 году, кроме денег, направленных на капитальные инвестиции и установку счетчиков газа для населения, направить на погашение задолженности перед "Нафтогазом Украины", - отмечается в тексте документа.

Этим же постановлением, НКРЭКУ обязала облгазы перечислить в счет долгов перед госхолдингом часть тарифа за распределение газа, а именно деньги по статье "Компенсация расходов (недополученных доходов) за предыдущие периоды", а также ежемесячно отчитываться о проведенных перечислениях.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе населения. Согласно данному решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать с 1 апреля 2017 года около 7,7 миллиарда гривень в год.