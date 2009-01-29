Ющенко: Россия пыталась взять под контроль ГТС Украины

Президент Украины Виктор Ющенко считает, что российская сторона в ходе газового конфликта пыталась взять под контроль украинскую газотранспортную систему, заявил В.Ющенко в интервью телеканалу “Евроньюс”, транслировавшемуся в ночь на четверг.

В.Ющенко сказал: "Создав ощущение ненадежности поставки российского газа через Украину, обновляется актуальность ряда проектов... Украинская газотранспортная система становится более зависимой, и формируется перспектива под разными поводами сформировать режим ее использования российскими газовыми компаниями, российским государством".

“Другими словами, повторить то, что было сделано с газотранспортными системами Молдовы и Белоруссии в последние годы. Очевидно, есть такой же план в отношении газотранспортной системы Украины, чтобы она перешла под контроль Газпрома”, — сказал Президент.

“Для нас это неприемлемо. Это национальный ресурс, национальный актив, это, если хотите, олицетворение нашей независимости. В данном случае — энергетической”, — подчеркнул Президент.

В.Ющенко еще раз заметил, что Украина не перекрывала кран поставки, сообщают информагентства. “Все газопрокачивающие станции транзитного характера находятся на российской стороне. И ответственность за то, что поставки газа в Европу были перекрыты, несет российская сторона", — сказал глава Украинского государства. И добавил: “Как Президент Украины хочу заявить: ни в 2008, ни в 2009 году, ни одного кубического метра транзитного газа Украина не использовала для своих нужд”.

По словам Президента, Европа стала заложницей российской политики.