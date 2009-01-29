НКРЭ оставила цену газа для населения и ТКЭ на прежнем уровне

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не намерена пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая очередное заседание комиссии, заявил ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что в октябре прошлого года комиссия уже принимала решение о пересмотре розничных тарифов для населения, повысив их на 35% и выполнив директивы указа Президента, которым было введено в действие соответствующее решение СНБО.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, в частности, что повышение было обусловлено требованием сбалансирования финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

«Основная цель была сбалансировать финансовое положение НАК, и комиссия считает, что это задание было выполнено и на сегодня нет нужды пересматривать тарифы для населения. Поэтому тарифы для населения на газ остаются неизменными», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что цены на газ для теплокоммунэнерго также останутся на прежнем, декабрьском уровне – 873 грн. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.

НКРЭ постановила, в частности, что потребители первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, будут платить в среднем 495 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп. за 1 кубометр, с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп.); вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год будет платить в среднем 737 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.); третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, будет платить в среднем 1502 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.); четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, будет платить за 1 тыс. кубометров в среднем 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).