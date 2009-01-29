Цены на газ для населения и ТКЭ не повысят

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не намерена пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая очередное заседание комиссии, заявил ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что в октябре прошлого года комиссия уже принимала решение о пересмотре розничных тарифов для населения, повысив их на 35% и выполнив директивы указа Президента, которым было введено в действие соответствующее решение СНБО.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, в частности, что повышение было обусловлено требованием сбалансирования финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

«Основная цель была сбалансировать финансовое положение НАК, и комиссия считает, что это задание было выполнено и на сегодня нет нужды пересматривать тарифы для населения. Поэтому тарифы для населения на газ остаются неизменными», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что цены на газ для теплокоммунэнерго также останутся на прежнем, декабрьском уровне – 873 грн. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.

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