Нефть ОПЕК: цены замерли

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) незначительно выросла, но остался на уровне 40,7 доллара за баррель, сообщает РИА Новости..

По состоянию на 28 января цена нефтяной корзины поднялась до 40,71 доллара за баррель против 40,68 доллара в предыдущий день торгов. Таким образом, "корзина" ОПЕК выросла примерно на 0,03 доллара.

Рекорд цены корзины был установлен 3 июля, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. В декабре один баррель нефти ОПЕК стоил в среднем 38,6 доллара, в ноябре - 49,75 доллара, в октябре - 69,16 доллара, в сентябре - 96,85 доллара, в августе - 112,42 доллара, в июле - 131,22 доллара, в июне - 128,33 доллара, в мае - 119,39 доллара, в апреле - 105,16 доллара, в марте - 99,03 доллара, в феврале - 90,64 доллара, в январе - 88,35 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель.

В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.