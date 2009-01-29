НКРЭ установила предельную цену газа для промпредприятий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, но с учетом затрат НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию.

Данный тариф почти в два раза превышает уровень предельной цены, действовавший до 1 января текущего года. Тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, закупаемого НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 долл. за тысячу кубометров.

НКРЭ также установила отдельный тариф на природный газ для предприятий горно-металлургического и химического комплекса, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14 октября 2008 г. (№ 925).

Для указанных предприятий стоимость газа составит 1899,25 грн. за тыс. куб. м. Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, а также затраты НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию.