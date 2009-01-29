НКРЭ увеличила цену газа для бюджетных организаций почти вдвое

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила стоимость газа для бюджетных организаций почти в 2 раза – до 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Тариф установлен без учета НДС, целевой надбавки, а также тарифа на транспортировку газа.