НКРЭ увеличила цену газа для бюджетных организаций почти вдвое
11:40, 29 января 2009Энергетика
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До 2020,25 грн. за тыс.куб.м
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила стоимость газа для бюджетных организаций почти в 2 раза – до 2020,25 грн. за тысячу кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.
Тариф установлен без учета НДС, целевой надбавки, а также тарифа на транспортировку газа.
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