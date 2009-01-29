ОПЕК готова снижать добычу нефти и дальше

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Абдулла аль-Бадри заявил в четверг на Давосском форуме, что ОПЕК не будет колебаться, если нефтяные цены потребуют дальнейшего снижения добычи, сообщает k2kapital.

Новый саммит организации пройдет в Вене в марте. Бадри заявил, что ОПЕК в данный момент исследует последствия предыдущего снижения производства нефти на 4,2 млн. баррелей в день.