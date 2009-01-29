Финплан “Нафтогаза» на 2009 утвердят на следующей неделе

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует утверждение финансового плана компании на 2009 год на заседании Кабинета Министров Украины на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании НКРЭ заместитель председателя правления компании Владимир ТРИКОЛИЧ.

«В течение недели – десяти дней Кабмин примет решение об утверждении финплана», – сказал В.ТРИКОЛИЧ.

В этой связи он обратился к НКРЭ с просьбой перенести рассмотрение вопроса об утверждении цен на газ собственной добычи для газодобывающих компаний. Комиссия учла просьбу НАК «Нафтогаз Украины» и отложила рассмотрение данного вопроса до следующего очередного заседания.