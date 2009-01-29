ГПУ не установила причастности Ющенко к газовым сделкам

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что Генеральная прокуратура не установила причастности Президента Виктора ЮЩЕНКО к газовым сделкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам А.МЕДВЕДЬКО, учитывая заявления ряда политиков на этот счет, Генпрокуратура провела проверку, однако таких фактов не установила.

Вместе с тем А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить возможную причастность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к злоупотреблениям в газовой сфере.

По словам генпрокурора, такая проверка продолжается, и он надеется, что в первой декаде февраля будут соответствующие результаты.

Как сообщал УНИАН, в начале января лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что парламент должен рассмотреть вопрос об "уголовной ответственности ЮЩЕНКО и его бизнес-семьи за спекулятивные махинации на газовом рынке и злоупотребление должностью Президента с целью получения сверхдоходов". П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что "одним из главных факторов газового кризиса стали именно финансовые интересы семьи ЮЩЕНКО, который вместе со своим сообщником ФИРТАШЕМ (соучредителем "РосУкрЭнерго") контролируют газовый рынок Украины".

13 января Президент категорически отверг обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам.