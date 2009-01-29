Тимошенко поддержит альтернативную энергетику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает ввести налоговые льготы, в частности, по налогу на прибыль, на вид деятельности и на налог на добавленную стоимость, для предприятий по сбору сырья и по производству на его основе альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня на заседании правительства, на котором рассматриваются инвестиционные проекты по энергосбережению и переходу на альтернативные виды топлива.

«Наше правительство и Министерство финансов являются последовательными противниками предоставления налоговых льгот, но мне кажется, что национальная и энергетическая безопасность государства, наша политическая и энергетическая независимость – это вопросы такого масштаба, где мы можем под серьезным контролем предоставить налоговую льготу на период до 10 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила подготовить и на следующей неделе внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений и дополнений в действующее налоговое законодательство, которые будут предусматривать предоставление льгот при уплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

«Безусловно, предоставлять льготы по налогам в Фонд заработной платы мы не имеем права, поскольку это здравоохранение, пенсионное обеспечение, это занятость. Но налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, можно подумать и еще о каких-то льготах – эта тема стоит того, чтобы сделать такой шаг», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что введение льгот при уплате НДС может привести к созданию «очередной дырки в этом налоге». «Я бы очень взвешенно все-таки подходил к НДС, поскольку этот налог не допускает каких-либо изъятий из режима, иначе он рвется, и мы имеем перекосы», - сказал он.

Вместе с тем, И.УМАНСКИЙ считает целесообразным введение льгот при уплате налога на прибыль и на вид деятельности. «Потерь для бюджета не будет, но с помощью опосредованных поступлений от заработной платы мы получим дополнительные поступление, поэтому это абсолютно логично», - добавил первый заместитель министра финансов.