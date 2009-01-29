НКРЭ: конечная цена газа для промпотребителей - 2570 грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, но с рассчитан с учетом затрат НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию. Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавший до 1 января текущего года (1425 грн). Тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, закупаемого НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 долл. за тысячу кубометров.

НКРЭ также установила отдельный тариф на природный газ для предприятий горно-металлургического и химического комплекса, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14 октября 2008 г. (№ 925).

Для указанных предприятий стоимость газа составит 1899,25 грн. за тыс. куб. м. Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, а также затраты НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию.

С учетом НДС и существующего тарифа на транспортировку, конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности составит 2425,25 грн. за 1 тыс. куб. м.

Как отметили в пресс-службе НКРЭ, увеличение предельной цены для промпредприятий в 1,4 раза фактически отвечает пропорциональному росту цены импортированного газа с 179,5 (2008 год) до 228,8 долларов США в 2009 году, которая является основной составляющей предельного уровня цены для промышленности.

«Стоит также принимать во внимание, что цена газа, который поступает в Украину, зафиксирована в долларах, а для потребителей она перечисляется в гривнях, курс которой в сравнении с прошлым годом существенно снизился», - отмечает пресс-служба.

В прежней информации при расчете динамики роста предельных цен на газ для промышленный предприятий агентство исходило из предельной цены газа для промышленных потребителей в размере 1152 грн. за тыс. кубометров. Цена была установлена постановлением Кабмина от 30 октября №988 и не учитывала НДС, целевую надбавку, тариф на транспортировку и расходы НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию. В своих расчетах, дающих в сумме цену 1425 грн за тысячу кубометров до 1 января, НКРЭ исходит из базовой предельной цены 1152 грн. к которой прибавляются затраты НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию в размере 121 грн. за тыс. кубометров, а также 12% целевая надбавка - 152,2 грн. Таким образом, тариф 1425 грн. не учитывает только НДС и тарифа на транспортировку. Напомним, что в текущем году правительство отменило 12% целевую надбавку на природный газ для промпредприятий.