Тимошенко хочет ввести 2% надбавку на продажу нефтепродуктов и газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение 2-процентной надбавки на реализацию нефтепродуктов и природного газа, которая будет направляться в стабилизационный фонд для последующего удешевления стоимости кредитов на внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такую инициативу Ю.ТИМОШЕНКО озвучила сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором рассматриваются инвестиционные проекты по энергосбережению и переходу на альтернативные виды топлива.

“Есть такое предложение, чтобы мы ввели два процента надбавки на реализацию традиционных источников – имеется в виду нефть и газ – для того, чтобы эти два процента сформировали доходную часть бюджета и использовались на уменьшение процентов по кредитам для всех предприятий, которые будут заниматься таким видом деятельности, как производство альтернативных видов топлива”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила Министерству топлива и энергетики совместно с академическими научными институтами разработать точную нормативную базу, которая регламентировала бы виды деятельности, связанные с подготовкой сырья и производством на его основе альтернативных видов топлива.

“Мы должны точно выписать, кому будут предоставляться льготные кредиты за счет такой надбавки. Кроме того, я хочу попросить, чтобы Министерство финансов, Министерство экономики и Минтопэнерго подготовили нам изменения в действующие законы или соответствующий проект постановления правительства”, – добавила премьер-министр.

В тоже время первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает допустимым введение двухпроцентного сбора при продаже нефти и газа, предложенное премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мне кажется, что это тот случай, когда можно будет на это идти», - заявил А.ШЛАПАК, отметив при этом, что в любом случае, эта надбавка «ляжет на плечи» конечных потребителей этих продуктов.

Также А.ШЛАПАК отметил, что введение этого сбора позволит пополнить стабилизационный фонд на 240 млн. грн., подчеркнув при этом, что эта сумма является довольно небольшой.