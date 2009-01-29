Тарифы «Укртрансгаза» пересматриваться не будут
14:32, 29 января 2009Энергетика
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НКРЭ не нашла оснований
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не нашла оснований для пересмотра тарифа на транспортировку газа магистральными газопроводами для ДК «Укртрансгаз».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.
«У комиссии сегодня не было оснований по тем материалам, которые были предоставлены для того, чтобы пересматривать в сторону повышения тарифы «Укртрансгаза», - сказал он, комментируя вопрос о причинах невнесения данного вопроса, анонсированного ранее, в повестку дня сегодняшнего заседания.
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