Тарифы «Укртрансгаза» пересматриваться не будут

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не нашла оснований для пересмотра тарифа на транспортировку газа магистральными газопроводами для ДК «Укртрансгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«У комиссии сегодня не было оснований по тем материалам, которые были предоставлены для того, чтобы пересматривать в сторону повышения тарифы «Укртрансгаза», - сказал он, комментируя вопрос о причинах невнесения данного вопроса, анонсированного ранее, в повестку дня сегодняшнего заседания.