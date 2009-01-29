Решение о пересмотре газовых договоров за Кабмином

Решение о возможности и целесообразности пересмотра или не пересмотра соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках и транзите газа может принять только правительство.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Решение о возможности и целесообразности пересмотра или не пересмотра может быть принято только украинскими властными государственными учреждениями, которые имеют на это полномочия», - сказал он, при этом уточнив, что «в данном вопросе речь идет о правительстве».

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Украина выполняет и будет выполнять взятое на себя обязательство по транзиту российского природного газа через территорию Украины».

Вместе с тем он добавил, что в данное время «с другой стороны осуществляется экспертный анализ соответствия действующему украинскому и международному законодательству» подписанных газовых соглашений.

При этом он выразил мнению, что «подписанные документы являются дискриминационными» по отношению к Украине.

По его словам, подписанное соглашение ставит очень много вопросов – почему базовая цена на газ для Украины наивысшая в Европе, почему низкая ставка на транзит, почему не выполняется достигнутое осенью 2008 года соглашение о трехлетнем переходном периоде на европейские цены на газ.

«Проще всего было бы, если бы со стороны правительства были даны прямые ответы… Любая власть, делегация должна четко отчитаться своему обществу», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 января заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» имеет право обратиться в ОАО «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты подписанных контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон.

Отказ ОАО «Газпром» внести изменения в контракты предоставит право НАК «Нафтогаз Украины» обратиться в компетентный арбитраж - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма для решения спора о внесении соответствующих изменений в контракты или для признания дискриминационных положений контрактов недействительными, отметил И.ПУКШИН.