2% сбор при продаже нефти и газа допустим

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает допустимым введение двухпроцентного сбора при продаже нефти и газа, предложенное премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мне кажется, что это тот случай, когда можно будет на это идти», - заявил А.ШЛАПАК, отметив при этом, что в любом случае, эта надбавка «ляжет на плечи» конечных потребителей этих продуктов.

Также А.ШЛАПАК отметил, что введение этого сбора позволит пополнить стабилизационный фонд на 240 млн. грн., подчеркнув при этом, что эта сумма является довольно небольшой.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня озвучила на заседании правительства инициативу относительно введения 2-процентной надбавки на реализацию нефтепродуктов и природного газа, которая будет направляться в стабилизационный фонд для последующего удешевления стоимости кредитов на внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных видов топлива.