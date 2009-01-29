Тимошенко должна ответить за цену газа для предприятий

Партия регионов считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна понести ответственность за то, что в результате газовых соглашений цены на газ для предприятий возросли на 75%.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Партии регионов, текстом которого располагает УНИАН.

В Партии регионов отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО до последнего пыталась скрыть цену на газ для промышленности, которая сложилась в результате подписания ею в Москве газовых соглашений. Сегодня, отмечается в заявлении, стало известно, что первым следствием “московского провала ТИМОШЕНКО является повышение цены на газ для промышленности на 75 процентов”.

В партии отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО своими действиями уничтожила большинство украинских предприятий и сделала нищими дополнительно еще сотни тысяч украинцев. “За такие действия премьер-министр ТИМОШЕНКО должна нести суровую ответственность. Предательство национальных интересов, которое привело к разрушению промышленности нашего государства, должно быть наказано судом народа”, - подчеркивается в заявлении.