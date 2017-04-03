Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии в пользу украинской - СМИ

Подконтрольная российскому "Интер РАО" Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии в Молдову. На тендере по поставкам электроэнергии лучшим признали предложение украинской DTEK Holding, сообщает ZN.ua со ссылкой на "КоммерсантЪ".

"Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч. В то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу по 44,9 долларов за 1 МВт ч", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тендер мог закончиться раньше, но затянулся, в частности, из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника - компании "Энергокапитал", близкой к прежнему руководству ПМР. Посредник получал газ у приднестровского "Тираспольтрансгаза", передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдову. Собеседники издания в российских госструктурах говорят, что в наличии посредника был заинтересован и молдовский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.

Кроме того, в Кишеневе заинтересованные бизнесмены и политики обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС - цену в 49 долларов за 1МВт ч и сохранение посредника в виде "Энергокапитала".

При этом на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдовы Игорь Додон и "ПМР" Вадим Красносельский.

Один из издания утверждает, что незадолго до тендера молдовский "Энергоком" заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 миллиардов кВт ч).

"Пока неясно, сможет ли DTEK покрыть спрос Молдовы полностью. В украинском энергобалансе на экспорт заложено 90 миллионов кВт ч ежемесячно, Молдовы нужно 270 миллионов кВт ч, то есть экспорт по балансу покрывает лишь 30% спроса", - отмечают авторы статьи.