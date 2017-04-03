Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Нефть дешевеет на фоне опубликованных в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, сообщает Прайм.

По состоянию на 07:31 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% - до 53,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,10%, до 50,55 доллара за баррель.

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Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 31 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 15 штук, или на 1,85%, до 824 единиц. В годовом выражении их число увеличилось на 374 штуки, или на 83,1%. Число нефтяных установок выросло на 10, или на 1,53%, до 662 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять штук, или на 3,23%, до 160.

Инвесторы также обратили внимание на данные о росте добычи нефти в России. Среднесуточная добыча нефти в РФ в марте выросла на 1,4% в годовом выражении, достигнув 11,05 миллиона баррелей в сутки.

При этом общая добыча нефти РФ в марте составила 46,74 миллиона тонн, и это на 0,5% ниже, чем в феврале. Среднесуточный экспорт нефти из России в марте составил 5,56 миллиона баррелей в день, что на 1,4% больше показателя февраля и на 0,9% ниже аналогичного индикатора годичной давности.