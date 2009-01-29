ОПЕК требует ограничить спекулятивную торговлю нефтью

Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-БАДРИ, выступая в Давосе, куда прибыл для участия в экономическом форуме, призвал к введению в действие правовых норм, ограничивающих возможности тех, кто покупает нефть, без намерения использовать ее, сообщает ИА "Туран" со ссылкой на Bloomberg.

"ОПЕК неоднократно призывала к снижению спекулятивной активности на нефтяном рынке, - заявил А.эль-БАДРИ. - Сейчас невозможно определить, кто реально продает и покупает нефтяные фьючерсы".

А.эль-БАДРИ также сообщил, что на Давосском форуме будет проведена специальная дискуссия о необходимости большей прозрачности нефтяного рынка. В ней примут участие президент ВР Тони ХЭЙВОРД и азербайджанский президент Ильхам АЛИЕВ.

В прошлом году после того, как в США резко поднялись цены на бензин, в Конгресс поступило предложение об ограничении деятельности т.н. хедж-фондов, занимающихся нефтяными спекуляциями. Однако мнения американских законодателей при этом разделились. Палата представителей эти нормы приняла, но Сенат законопроект не прошел. Новоизбранный президент Барак ОБАМА пока никак не комментирует необходимость регулирования рынка сырья.

"Даже если оглянуться на кризисы 1986 и 1998 годов, то и тогда не было такого экстремального уровня волатильности цен на нефтяном рынке", - считает всемирно известный специалист по истории и практике мирового рынка нефти Дэниэл ЕРГИН, глава Cambridge Energy Research.