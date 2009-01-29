Заседание СНБО по газу состоится 6 февраля

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны быть проанализированы последствия украинско-российских газовых договоренностей для экономики Украины и для крупных промышленных предприятий в частности, состоится в следующую пятницу, 6 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ, необходимый для подробного рассмотрения вопроса пакет документов сейчас формируется. Также ожидается пакет документов от правительства, касающийся финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Секретариате Президента, 30 января заседание Совета нацбезопасности и обороны не состоится из-за отсутствия в стране секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Также собеседник агентства информировал, что сейчас продолжается подготовка материалов к заседанию СНБО, в том числе и относительно “газового вопроса”.

Как ранее сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента И.ВАННИКОВА, в связи с экономической ситуацией в стране глава государства Виктор ЮЩЕНКО принял решение не ехать на Международный экономический саммит в Давос (Швейцария) и делегировал вместо себя на этот форум Р.БОГАТЫРЕВУ.