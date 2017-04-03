Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 8,2 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 25 марта по 1 апреля выросли на 1,3%, или на 103 миллионов кубометров, - до 8,225 миллиарда кубометров с 8,122 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, 1 апреля из хранилищ было отобрано 8,22 миллиона кубометров газа, а закачано – 14,86 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

13 марта "Укртрансгаз" сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.