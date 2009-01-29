РФ понизила экспортную пошлину на нефть

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН утвердил вывозную таможенную пошлину на нефть в размере 100,9 долл./т с 1 февраля 2009г.

Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь, замглавы аппарата правительства РФ Дмитрий ПЕСКОВ, передает РБК.

Напомним, с 1 января 2009г. в РФ действует экспортная пошлина на нефть в размере 119,1 долл./т. При этом ставка пошлины на вывоз светлых нефтепродуктов установлена в размере 92,6 долл./т, темных - 49,9 долл./т.

С 1 декабря до 1 января экспортная пошлина на нефть составляла 192,1 долл./т.

Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.