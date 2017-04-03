В Нацкомиссии ответили на требование Гройсмана отменить абонплату на газ (видео)

С требованием отменить абонплату за газ сегодня, 3 апреля, Кабмин обратится к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По крайней мере, так заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что руководитель Нацкомиссии Дмитрий Вовк уже отреагировал на требования премьера. Накануне он заявил, что он против отмены абонплаты. По его версии, подорожание будет не втрое, а только вдвое. И его можно еще уменьшить.

"Для каждого потребителя есть возможность уменьшить свою абонплату следующим образом – обращение к облгазу, если в течение трех месяцев он физически не заменяет на меньшего типа размера, он обязан автоматически уменьшить счета и вы будете платить не 90 гривен, как вам сказали, а 28 гривен с НДС. Мы, как комиссия, будем инициировать уменьшение тарифа на тепло. Таким образом совокупный счет, если вы имеете газовую плиту и централизованное отопление, счет не увеличится", - сказал председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Как сообщал УНИАН, так называемую плату за трубу ввели с 1 апреля. Кроме тарифов на газ, украинцы должны платить еще и за присоединение их домов и квартир к газовым сетям. И это при том, что на селе эти сети люди за собственные же средства и прокладывали. Для владельцев квартир, которые пользуются только газовыми плитами, платежки растут втрое. К тому же на абонплату не распространяется субсидия.

Новую методику расчета стоимости газа было принято 28 марта. Новация уже вызвала критику у экспертов и обнаружила абсурдные примеры начисления тарифов, отличающихся в несколько раз, для соседних сел с одинаковой инфраструктурой. Также была озвучена мысль, что прибыль от увеличения тарифов, который составит в сумме дополнительные почти 8 миллиардов гривен на год, пойдет не в бюджет страны, а в карманы олигархов, которые являются владельцами облгазов.