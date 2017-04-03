В БПП заявляют, что абонплата снизит стоимость газа для большинства украинцев

Заместитель председателя фракции "БПП" Ирина Луценко обвинила оппозицию в работе на Москву и заявила, что для большинства украинцев цена на газ будет уменьшена благодаря введению абонплаты за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Луценко отметила, что получила отчеты от НКРЭКУ, и "как народный депутат Украины, которая никогда не впадает в истерику", готова всем рассказывать о цене на газ.

Она убеждает, что "для абсолютного большинства потребителей цены на газ упадут, уменьшатся". Также Луценко утверждает, что подорожание коснется лишь 4% населения, у кого есть газовая плита. "Однако для компенсации этого повышения НКРЭКУ готовит снижение на эту же сумму для них стоимости коммунальных услуг в целом", - заявила она.

Луценко подчеркнула, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при принятии решения о введении абонплаты за газ исполняла закон Украины о рынке природного газа, принятый Верховной Радой.

Луценко отметила, что "истерика оппозиции" связана с тем, что якобы Россия без этого решения должна была бы получить сверхприбыли. “Говорите правду: вас беспокоят не 50 гривень для 4% украинцев, а 12 миллиардов долларов, которые может потерять российский "Газпром". И не смейте спекулировать на украинцах, когда работаете на Москву. Это позиция "Блока Петра Порошенко", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, фракция Радикальной партии требует рассмотреть завтра в ВР отчет председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка по поводу установления абонплаты за газ и настаивает на отставке руководства этой Нацкомиссии.

НКРЭКУ 28 марта приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет складываться из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системой и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеющих счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

1 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение по введению абонплаты за газ для населения.