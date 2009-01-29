АМК исследует газовый рынок ”скрупулезно и до конца”

Антимонопольный комитет Украины намерен исследовать газовый рынок Украины "скрупулезно и до конца".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Понятно, что этот рынок нами будет исследован скрупулезно и до конца", - сказал он.

Вместе с тем, глава АМК акцентировал, что "все рынки, которые существуют в Украине, пребывают под контролем Антимонопольного комитета Украины, если речь идет не об установлении цены в соответствии с решением правительства".

"Решения правительства не могут быть предметом расследования антимонопольных органов во всех странах мира. Правительство имеет право ставить вопрос о создании монополии вопреки решению АМК, и точно так же - во всех странах мира", - пояснил глава А.МЕЛЬНИЧЕНКО.