Отключенным от электричества в Киеве остается 31 заведение

По состоянию на 29 января из-за неуплаты долга отключенным от электроэнергии остается 31 заведение Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании «Киевэнерго».

Пока компания возобновила электроснабжение 107 заведений столицы. В частности, подключены все объекты медицинских заведений, которые имеют непосредственное отношение к лечебному процессу. Вместе с тем из-за неуплаты долга за электричество балансодержателями без света остаются 6 объектов культуры (библиотеки, музеи), 13 административных зданий (районные администрации, управления образования и культуры, социальные службы), 12 других объектов (научные институты, коммунальные предприятия, пансионаты и другие).

«Мы продолжаем работу с руководителями районов и местной властью Киева относительно уплаты долга за тепло и электроэнергию в полном объеме. Невзирая на заявления местной власти относительно перечисления 28 млн. грн. за энергоносители, компания на сегодня получила лишь 200 тыс. грн. При этом «Киевэнерго» под гарантийное письмо КГГА с обещаниями уплатить долг в ближайшее время еще 27 января возобновила электроснабжение всех заведений, которые финансируются из городского бюджета”, - отметил коммерческий директор АК «Киевэнерго» Сергей ЧЕХ.

Между тем, по его словам, если ситуация не исправится, “государственные служащие опять лишат жителей столицы электричества, поскольку «Киевэнерго» обязана по закону отключать должников».

АК «Киевэнерго» ведет переговоры с коммунальными предприятиями, которые в январе не уплатили за использованную электроэнергию, и имеют значительные долги за прошлый год. Это, в частности: «Киевпастранс», «Киевгорсвет», «Киевский метрополитен». Уровень уплаты долга «Киевводоканала» остается на уровне 13 млн. грн. при общей задолженности более 438 млн. грн.

Как сообщалось, АК «Киевэнерго» возобновила поставки тепла и электроэнергии заведениям, которые рассчитались за долги полностью или частично и согласовали с компанией гарантийные письма об уплате задолженности в ближайшее время. Ранее «Киевэнерго» призвала председателей районных администраций Киева ускорить уплату долга, из-за которого школы и другие социальные заведения районов остались без электроснабжения. Процедура отключения от тепло- и электропотребления наибольших должников, среди которых в основном заведения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия началась с 22 января. Возобновление электроснабжения потребителей происходит согласно перечислению средств и составлению графиков погашения задолженности.