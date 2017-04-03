Нацкомиссия "перевела стрелки" на Кабмин в ситуации с введением абонплаты на газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратится в Кабинет министров Украины с предложением принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения, после того, как было принято решение о разделении этого тарифа на две составляющие – стоимости газа как товара, которую регулирует Кабмин, и платы за доставку газа к потребителю, которую регулирует Нацкомиссия. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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"Уже два года Кабмин регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и для производства тепловой энергии путем наложения специальных обязанностей (на "Нафтогаз Украины" - УНИАН)… Учитывая это, НКРЭКУ обратится в Кабмин с предложением обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения", - говорится в сообщении.

Также регулятор отмечает, что конечный тариф на газ суммарно состоит на 87% из цены газа как товара (регулируется постановлением Кабмина) и на 13% - из платы за доставку (регулируется решениями Нацкомиссии).

"Введение принципа мощности (расчета платы за доставку, исходя из пропускной мощности газового счетчика – УНИАН) также содержится в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе НКРЭКУ сообщили, что для тех категорий потребителей, которые используют газ для отопления (имеют газовые котлы), общий счет уменьшится.

"Для потребителей с газовой колонкой плата также не должна увеличиться", - добавили в пресс-службе.

Согласно позиции НКРЭКУ, для потребителей с газовой плитой (и наименьшими типоразмерами счетчиков) плата за доставку была рассчитана с учетом переходного периода для адаптации.

"Стоит отметить, что этих потребителей беспокоят в первую очередь счета за отопление, которые в разы выше (чем за газ – УНИАН) и также состоят на 87% из цены газа как товара, которую Нацкомиссия не регулирует… Благодаря решению о переходе на принцип мощности (введения платы за доставку на основе пропускной мощности счетчика – УНИАН), комиссия сможет уменьшить стоимость отопления в части стоимости транспортировки и распределения природного газа, таким образом совокупный счет таких потребителей также не увеличится", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Нацкомиссия инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами газового счетчика (которые имеют счетчик типа G 1.6 и газовые плиты) и перенесет введение платы за доставку для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию.