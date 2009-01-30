Нефть в Нью-Йорке подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 29 января, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,50 доллара - до 45,40 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,72 доллара - до 41,44 доллара за баррель.